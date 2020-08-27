Минпромторг актуализирует правила для дистанционной торговли

Минпромторг России актуализирует правила работы в сфере онлайн-торговли. Они придут на смену устаревшим нормам, которые утратят силу с 1 января 2021 года.

Сейчас идет разработка новых актуальных правил, рассказали "РГ" в министерстве. "Для защиты прав покупателей интернет-площадок в правилах будут содержаться положения, регулирующие особенности дистанционной торговли, пояснили в Минпромторге. - В то же время правила формируются таким образом, чтобы соблюдались разумный баланс прав и обязанностей продавцов и потребителей, а также принцип справедливости".

В министерстве также подчеркнули, что важно избежать дублирования норм, которые содержатся в других нормативных правовых актах. Это, в частности, касается положений Гражданского кодекса, а также ряда законов, в том числе о защите прав потребителей, об оружии, об обращении лекарственных средств. Основная задача - отразить особенности розничной купли-продажи, в том числе при продаже отдельных видов товаров, подчеркнули в Минпромторге.

Для актуализации норм будет учтено мнение профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов - для сбора предложений в их адрес министерство уже направило необходимые запросы.