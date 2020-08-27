Минпросвещения обнародовало требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

Из важного: словарь не должен содержать сведения, противоречащие российской Конституции и нормам федерального законодательства. Естественно, что в тексте словаря не может быть орфографических и пунктуационных ошибок. А также каких-то устаревших, не соответствующих современному уровню развития науки сведений, излишних заимствований и некорректных трактовок языковых фактов.

Все словари должны иметь электронную версию.

О словарях, которые используются в школе, особый разговор.

Прежде всего они должны быть понятны детям, а их понятийный аппарат и его содержательное наполнение соответствовать образовательным госстандартам и учебникам, допущенным к использованию в средних учебных заведениях.

Например, рассказ о том, что такое род, число, падеж или склонение (описания этих языковых явлений присутствует в словарях) адаптируется к особенностям возрастной группы школьников и должен учитывать уровень преподавания русского языка.

И последнее: шрифты, картинки и другой иллюстративный материал издания не могут вредить здоровью, то есть должны соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов.