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27.08.2020 17:43
Рубрика: Происшествия

Печать обмана

Мошенники стали открывать фейковые сайты нотариальных контор
Текст: Владислав Куликов
В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор. Поэтому в Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность.
Чтобы не попасть на крючок фальшивым юристам, надо внимательно прочесть договор. Бесплатная помощь может оказаться очень дорогой. Фото: Сергей Михеев/РГ Чтобы не попасть на крючок фальшивым юристам, надо внимательно прочесть договор. Бесплатная помощь может оказаться очень дорогой. Фото: Сергей Михеев/РГ
Чтобы не попасть на крючок фальшивым юристам, надо внимательно прочесть договор. Бесплатная помощь может оказаться очень дорогой. Фото: Сергей Михеев/РГ

В конечном счете все схемы сводятся к одному: некие юридические конторы предлагают гражданам и бизнесу бесплатные консультации, за которые в итоге приходится платить значительную сумму.

Фото: iStock
Как избавиться от мошеннических звонков

Эти же конторы нередко обещают посреднические услуги за сопровождение различных сделок. Например, обещают помочь при продаже недвижимости. Но часто результатом такой "помощи" для граждан становится потеря и жилья, и денег. Так как обращаться надо только к проверенным юристам и настоящим нотариусам.

Например, в Омске бот сайта, который выдавался за сайт нотариальной палаты, предлагал людям оставить номер телефона в специальном поле. Буквально через несколько минут с гражданином связывался "консультант", который приглашал его в офис, обещая бесплатную правовую помощь.

Посетителю при личной встрече предлагали подписать договор на оказание услуг. Обычно, доверившись "специалистам", человек подписывал документ не читая, не обратив внимание, что в договоре указана большая сумма за "бесплатную консультацию".

В Новосибирске действовала похожая "бесплатная юрконсультация": пенсионер, который подписал договор на оказание услуг по решению спорного вопроса с парковкой, отдал 25 тысяч рублей, а получил только расплывчатое заключение. Аналогичную сумму отдала женщина только за то, что ей пообещали участие в популярной телевизионной программе, где она сможет озвучить свою проблему. Программа в эфир так и не вышла.

Фальшивые конторы обещают услуги в сопровождении сделок, при продаже недвижимости. Но в итоге такой "помощи" возможна потеря и жилья, и денег

В Интернете также можно найти "специалистов", обещающих составление брачного договора, соглашения о разделе имущества супругов и даже завещания. Нередки случаи, когда граждане приходили в нотариальную контору, имея на руках документ, написанный такими "юристами", и выяснялось, что его содержание попросту противоречит положениям закона.

Федеральная нотариальная палата обращает внимание, что актуальную и достоверную информацию о нотариате, нотариальных действиях и тарифах на совершение нотариальных действий можно найти на портале ФНП (notariat.ru) либо на сайтах нотариальных палат регионов. Рекомендуется звонить напрямую в нотариальную контору, а не общаться через посредников, виртуальных или реальных. Следует помнить, что нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно.

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