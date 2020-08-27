МС-21-300 испытывают в небе и на земле

В рамках программы сертификации самолета МС-21-300 параллельно с летными испытаниями опытных машин проводятся стендовые испытания планеров, агрегатов и систем воздушного судна в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

Так, на пилотажном стенде завершен очередной этап исследований комплексной системы управления МС-21-300. Отработаны алгоритмы, не допускающие попадание воздушного судна в сложные полетные ситуации, а также ограничители, исключающие превышение угла атаки и перегрузки при маневрировании. Кроме того, отработаны ограничители предельных режимов, исключающие превышение скорости и числа Маха при экстренном снижении, касание ВПП хвостовой частью на взлете, касание полосы мотогондолой или крылом при ошибках пилотирования на взлете и посадке.

Как рассказали специалисты, летчики-испытатели корпорации "Иркут", ГосНИИ ГА и ЛИИ им. Громова тестировали в стендовых условиях ручное управление самолетом МС-21-300 в сложных режимах. Предварительная отработка программы летных испытаний на стенде, по оценкам летчиков, повышает безопасность и эффективность испытательных полетов.

По словам главного научного сотрудника отделения динамики полета и систем управления ЦАГИ Юрия Шелюхина, в содружестве с конструкторами, инженерами и летчиками корпорации "Иркут" специалисты Центрального аэрогидродинамического института создают высокоэффективную комплексную систему управления самолета МС-21, которая обеспечит высокий уровень безопасности полета. "Система ограничителей предельных режимов по выполняемым функциям и перечню учитываемых параметров существенно превосходит самолеты предыдущего поколения", - подчеркнул он.

МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. При этом, отмечают эксперты, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний.