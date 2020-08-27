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"Мстителей" от Square Enix "починили" с помощью Deepfake

Текст:   Богдан Бобров
27.08.2020,  
17:42
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Когда компания Square Enix анонсировала игровую адаптацию "Мстителей", больше всего среди прочих звучал вопрос о том, почему внешность супергероев отличается от того, что привыкла наблюдать аудитория в киновселенной Marvel.

В долгой промо-кампании издатель неоднократно заверял поклонников в том, что у игры свой путь, и голливудские звезды на главных ролях им ни к чему.

Согласились с такими доводами не все - видеоблогер, владеющий каналом BabyZone, с помощью технологии Deepfake "починил" игру, вернув на свои привычные места Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта, Марка Руффало, Криса Эванса и Скарлетт Йоханссон в видеоролике, смонтированном из фрагментов трейлеров.

Пользователям YouTube проделанная работа понравилась, и многие выразили надежду, что рано или поздно будет выпущен соответствующий мод.

Релиз "Мстителей" от Square Enix на всех основных платформах запланирован на 4 сентября.

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