Мурашко рассказал о важных изменениях в нацпроекте "Здравоохранение"

Модернизацию первичного звена и инфекционной службы могут интегрировать в нацпроект "Здравоохранение". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого он является.

О том, что национальный проект "Здравоохранениt" планируется увязать с программой по модернизации первичной медико-санитарной помощи, а также с проектом по модернизации инфекционной службы, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он пояснил, что до 30 октября в нацпроект "Здравоохранение" будут внесены корректировки в связи с новыми национальными целями.

"В связи с этим обсуждается, каким образом национальные проекты и модернизация первичной медико-санитарной помощи должны взаимодействовать. Плюс модернизация инфекционной службы", - уточнил министр.

Министр также напомнил, что модернизация первичного звена должна была начаться в этом году, но из-за пандемии сроки перенесли на январь следующего года. Программа направлена на повышение доступности амбулаторной медпомощи за счет правильного расположения инфраструктуры, обеспечения поликлиник современным медоборудованием и кадрами. Необходимость модернизации инфекционной службы стала очевидна в результате реагирования системы здравоохранения на вызовы коронавирусной инфекции. Так, по словам главы Минздрава, "необходимо совершенствовать работу как самих медицинских организаций и лабораторий, так и всей системы вертикально-интегрированной инфекционной службы для эффективного информационного взаимодействия". "Это позволит рассчитывать и прогнозировать нагрузку на медицинские организации в период прироста заболеваемости", - подытожил Мурашко, подчеркнув, что в целом нацпроект реализуется в срок: вовремя поступают и финансовые ресурсы, и закупается оборудование.