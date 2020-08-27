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27.08.2020 05:00
Рубрика: Экономика

На iPhone и iPad могут появиться альтернативные магазины приложений

Текст: Елена Березина
На iPhone и iPad могут появиться альтернативные магазины приложений, если в этом будет заинтересован российский рынок. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: istock
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"Установка альтернативных магазинов приложений возможна, при условии, что наш российский рынок будет в этом заинтересован. Магазин приложений с технической точки зрения - это такая же программа для ЭВМ. Да, безусловно, она конкурирует с магазинами приложений владельцев ключевых платформ, как мы. Но точно так же конкурируют их другие приложения. В этом смысле магазин приложений ничем существенно не отличается", - отметила она.

Сейчас на iPhone и iPad можно устанавливать приложения только из магазина App Store. Однако и в США, и в других странах на компанию Apple давят антимонопольные ведомства. Среди компаний, которые подали жалобу на "яблочников", можно отметить Epic Games, кроме того их поддерживают Facebook, Spotify, Microsoft и Telegram, считая 30-процентную комиссию, которую берет Apple с разработчиков приложений, очень высокой.

Полный текст интервью с начальником управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Еленой Заевой читайте в ближайшем номере "РГ".

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