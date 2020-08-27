На трассе "Дон" начали строить надземный пешеходный переход

Госкомпания "Автодор" приступила к возведению нового надземного пешеходного перехода на 1050 километре трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в госкомпании.

Сейчас на месте будущего перехода началось погружение в грунт железобетонных свай. Запустить пешеходный переход планируется зимой. Его открытие снизит риск ДТП, отмечают в "Автодоре".

Безопасно пересекать федеральную трассу смогут жители близлежащих населенных пунктов Золотой Колос, Ковалевка, Степное и дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) "Алмаз". Переход будет оборудован пандусными сходами для людей с ограниченными возможностями.

После введения нового перехода в эксплуатацию будут убраны наземный пешеходный переход и светофор, которые тормозят движение. При этом автомобилям разрешат двигаться со скоростью 90 километров в час.

Пока на месте проведения строительных работ действует временная схема организации дорожного движения. Скоростной режим снижен до 50 километров в час, установлены ограждения на полосах разгона, на основном ходу трассы сужения нет, уточнили в "Автодоре".