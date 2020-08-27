Netflix закрыл "Видоизмененный углерод"

Надсадный и громоздкий научно-фантастический сериал Netflix "Видоизмененный углерод" не получит третий сезон.

Как передает Deadline, сервис принял решение не продлевать шоу и свернуть попытки раздуть вселенную "Углерода" до масштабной франшизы.

Напомним: в ее рамках, помимо двух сезонов игрового шоу, в марте вышел и аниме-сериал.

Причина - высокие производственные затраты и низкое количество просмотров. В частности, если первый сезон обсуждался крайне активно, хотя и устроил далеко не всех, второй, где главный герой, согласно повесточке, в новой оболочке (ее сыграл Энтони Маки) стал негром, прошел практически незамеченным.

По сведениям инсайдера издания, решение о закрытии шоу было принято еще в апреле - вскоре после релиза второго сезона, то есть никак не связано с пандемией.