Онколог рассказал, у кого рак развивается гораздо быстрее

Есть мнение, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых. Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев согласился с этим, объяснив, что в молодом возрасте обменные процессы происходят гораздо быстрее, чем в пожилом.

- Плюс гормоночувствительные опухоли на фоне высокого гормонального статуса гораздо быстрее развиваются. К сожалению, бывают случаи, когда у молодых девушек с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности образование развивается всего за четыре-шесть месяцев, - отметил врач.

Онколог добавил, что наследственные онкологические заболевания составляют не более семи процентов от общего числа. То есть, встречаются достаточно редко.

- Не нужно этого бояться, нужно знать, чем болели ближайшие родственники, бабушки и дедушки, и на основании этого оценивать свои шансы, обязательно общаться с врачом, - посоветовал доктор.