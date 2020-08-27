От пуантов - к бахилам: С чем столичная промышленность встретила коронавирус

Сложные времена требуют нестандартных и неожиданных решений. В Москве к борьбе с коронавирусом подключились все без исключения - от простых горожан до медиков, властей и предприятий всех отраслей. Нашли свое место в общем строю и промышленники, даже не связанные с медициной. "РГ" составила рейтинг самых необходимых во время пандемии изделий, на производство которых переключились столичные фабрики и заводы. Большая часть из них - это средства индивидуальной защиты, без которых российская столица не пережила бы пандемию с гораздо меньшими потерями, чем большинство других столиц мира.

1. Защита с ароматом газировки

Вызов коронавируса приняла и компания Coca-Cola HBC Россия - известный производитель и дистрибьютор прохладительных напитков. Покупателям она известна своими газированными, спортивными и энергетическими напитками, в том числе с пониженным содержанием сахара, а также соками и питьевой водой.

Во время пандемии компания освоила выпуск защитных пластиковых экранов для лица.

- Мы заказали 3D-принтер еще в декабре 2019 года для более оперативного изготовления пластиковых деталей нашего производственного оборудования, - рассказал Дмитрий Грамматчиков, менеджер по техническому обслуживанию Coca-Cola HBC Россия. - В Европе пандемия началась раньше, чем в России. Это позволило нам использовать опыт иностранных коллег, чтобы максимально "легко" пережить этот период. В конце марта один из европейских руководителей Coca-Cola HBC ознакомился с программой печати подобных защитных экранов, разработанной местными студентами. Коллеги взяли на заметку "изобретение" и поделились им с нами. Уже в начале апреля мы стали пробовать и настраивать под производство наш 3D-принтер: ежедневно консультировались с производителем оборудования, совершенствовали модели экранов. Расходные материалы пришлось оперативно докупать. Сейчас мы возвращаемся к использованию 3D-принтера по его первоначальному назначению.

2. От батарейки - к маске

Компания "Парус электро" много лет производит системы бесперебойного питания. Медицинские маски для нее - новое изделие, востребованное временем. Это направление добавилось к основной деятельности компании - разработке, производству, монтажу и наладке систем электропитания инфраструктурного оборудования.

- Чтобы оставаться "на волне", нужно аккумулировать все свои силы и ресурсы, органично вписаться в новый экономический порядок, - говорит Владимир Хлебников, генеральный директор ООО "Парус электро". - Мы решили диверсифицировать производство и запустили две новые линии по изготовлению трехслойных медицинских масок. Эти маски, соответствующие ГОСТ Р 58396-2019, выпускались по 100 тысяч штук в сутки. Для нас это стало возможностью нарастить выпуск социально значимого товара и сохранить работу коллективу.

3. Балетные бахилы

Производитель профессиональной одежды и обуви для танцев Grishko частично перешел от изготовления пуантов для балерин к производству медицинских бахил. До пандемии компания экспортировала свою продукцию более чем в 70 стран мира, но в связи со вспышкой коронавируса и закрытием границ решила поддержать сотрудников фабрик. Не прекращая производство своей основной продукции, она взяла госзаказ на пошив хирургических бахил для Инфекционной клинической больницы № 2.

- Менять структуру производства нам особо не пришлось, - рассказывает Николай Гришко, основатель и президент компании Grishko. - Важнее было организовать "пандемийные" условия труда: соблюсти все меры безопасности, производить дезинфекцию помещений и замеры температуры. Организовали мы и бесконтактную передачу материала. Швеям, работавшим из дома, направляли выкройки. Сохранять выпуск бахил не планируем, но, как показала практика, при необходимости готовы отреагировать и изменить производство. Наш коллектив готов к любой работе. Надеемся, что этого не потребуется: второй волны COVID-19 удастся избежать и мир вернется в свой привычный ритм.

4. Антисептический светильник

Изготовитель светодиодного освещения компания ООО "ЛЕД- Эффект" запустила производство обеззараживающего устройства. Оно убивает от 99% известных вирусов и бактерий и дезинфицирует воздух в помещениях с постоянным присутствием людей.

- Идея создания светодиодного светильника со встроенным модулем появилась давно, - пояснил Александр Коваленко, директор производства ООО "ЛЕД-Эффект". - Так что пилотные образцы были у нас еще до пандемии. Для этого имелось полное экономическое обоснование, но на практике вышло так, что мы предугадали дальнейшее развитие событий и запустили серьезный социальный проект. Продукт начали выпускать почти сразу после начала пандемии, и если производственникам обучение не понадобилось, то коммерческая дирекция проходила дополнительное обучение по продаже нового изделия. Запуск не потребовал каких-то серьезных изменений в производстве, был успешным, и теперь мы намерены расширять ассортимент и модернизировать продукт.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

5. Халат без галстука

Производство мужских костюмов на изготовление халатов в период пандемии сменила швейная фабрика "Мишелин-95Б", наладившая выпуск индивидуальных средств защиты для врачей.

- Наша фабрика обладает необходимым оборудованием и достаточным запасом производственных мощностей для производства любой продукции, - рассказала Галина Струкова, генеральный директор ЗАО "Мишелин-95Б". - Мы, как и вся московская промышленность, всегда были готовы к решению важных для страны и людей задач. В годы Великой Отечественной войны, например, шили гимнастерки и военную форму. Согласитесь, что и в нынешней ситуации перепрофилирование более чем оправдано. Как и многие наши коллеги по отрасли, мы выполняли соответствующий заказ. Новая линия по производству одноразовых халатов для нужд департамента здравоохранения была запущена всего за три дня. Конечно, это наш вклад в борьбу с пандемией, но с другой стороны, было очевидно, что к старым объемам и продажам мы вернемся еще минимум через полгода.

6. Дыхание газового котла

Когда с приходом пандемии остановилось строительство, производитель котлов, котельных и газового оборудования компания "Пиромант" наладила выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких и санитайзеров. Рассказывает Денис Сандаков, генеральный директор ООО "Пиромант":

- Продажи нашего оборудования снизились до нуля. Переход на иной вид деятельности был жизненно необходим. Оценив производство с точки зрения перепрофилирования, мы поняли, что при необходимости, по заказу правительства, можем выпускать не только изделия медицинского назначения, но и профильную продукцию для Министерства чрезвычайных ситуаций или военно-промышленного комплекса, а также многое другое. Но мы понимали, что людям сейчас нужнее. Подготовительная работа велась практически круглосуточно. Конструкторское бюро очень оперативно разработало чертежи новой продукции. Наши программисты за месяц создали программное обеспечение, которое обычно пишется минимум полгода.

7. Многоразовая защита

Изготовитель ортопедической обуви и специальной адаптивной одежды для инвалидов ООО "ЦПОСН "Ортомода" настроил мощности на производство защитных костюмов и многоразовых масок. Большой штат профессиональных модельеров-конструкторов за несколько дней разработал эргономичные выкройки, а лазерный раскройный комплекс позволил быстро кроить заготовки для новой продукции.

- Производство масок - решение, продиктованное социальной ответственностью, - считает Галина Волкова, генеральный директор компании "Ортомода". - Сначала мы начали бесплатно обеспечивать масками своих сотрудников, а потом и клиентов, многие из которых инвалиды и пожилые люди, входящие в "группу риска". Вскоре начали поступать оптовые заказы от наших партнеров. Также наладили выпуск многоразовых защитных костюмов. После окончания пандемии мы намерены оставить в своем арсенале производство средств индивидуальной защиты.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

8. Экран для лица вместо лопаты

Завод ООО "ГАММА-ПЛАСТ" специализируется на выпуске полимерных композиционных материалов, добавок и красителей, но есть в его производстве и готовая продукция, например, пластмассовые стаканы и снеговые лопаты. Теперь налажен выпуск и защитных экранов для лица. Рассказывает Валерий Цибизов, генеральный директор ООО "ГАММА-ПЛАСТ":

- Средства защиты - это, пожалуй, самое важное в период пандемии. И мы как производственная компания были обязаны внести свой вклад, помочь и простым людям, и врачам. Проанализировав ситуацию, мы сначала увеличили выпуск защитных очков. А еще разработали и запустили в производство совершенно новый продукт - защитный экран для лица. Эту работу пришлось начинать "с нуля". Мы набрали и обучили новых специалистов, приобрели оборудование, оснастили под производство отдельный участок. И все это, благодаря сотрудникам нашей компании, удалось сделать очень быстро. Наши новые экраны буквально разлетелись. В будущем мы, конечно, продолжим их выпуск, ведь средства защиты - это неотъемлемый атрибут современного общества.

9. Бахилы из сумочки

Компания "Медведково", выпускающая изделия из кожи и других материалов, от производства самых разнообразных сумок перешла к пошиву халатов и бахил.

- Реорганизация заняла у нас совсем немного времени, - говорит Сергей Корябкин, коммерческий директор АО "Медведково". - Где-то четыре дня непрерывного труда механиков, и мы перенастроили все швейные машины под работу с более тонкими тканями, изменили операционный подход и внутренние логистические процессы. Появление в ассортименте новой продукции - это не только социальный проект, но и возможность поддержать производство, сохранить нашим людям работу и не оставить их без денег. Что касается трудностей при реорганизации производственных процессов, то по пятибалльной шкале наши сложности можно оценить, пожалуй, балла в два-три.

10. Санитайзер в косметичке

Когда антисептик в дамской сумочке стал важнее губной помады, производитель косметики и парфюмерии компания Faberlic организовала выпуск санитайзеров.

- В штатном режиме запуск нового продукта у нас занимает больше года, здесь же мы уложились всего в две недели, потому что понимали, как это важно для людей, - рассказал Дмитрий Ханковский, генеральный директор АО "Фаберлик". - Для организации производства дезинфицирующих гелей мы переориентировали часть производственных мощностей. Фасовка геля происходила со скоростью 500 тысяч штук в неделю. Сотрудники производства работали в две смены. Первую партию - 300 тысяч штук - мы передали в оперштаб по борьбе с коронавирусом. Еще порядка 150 тысяч были отправлены в благотворительные фонды и волонтерские штабы в регионах.