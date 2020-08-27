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27.08.2020 11:46

Пандемия не помешала открытию Годов научно-технического сотрудничества КНР и России

26 августа в формате видеосвязи Китай и Россия открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин направили послания с поздравлениями, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

В современной международной обстановке, где все не утихает негативное влияние эпидемии коронавируса нового типа, открытие Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в намеченное ранее время демонстрирует актуальность и ценность двустороннего взаимодействия.

В своем поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и Россия - крупнейшие страны-соседи и хорошие друзья. Во время эпидемии коронавируса Китай и Россия твердо отстаивают единую позицию в вопросах сотрудничества, взаимной помощи и поддержки. Открытие Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества в запланированные сроки полностью отражает высокий уровень и специфику всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху.

Китайско-российское научно-техническое сотрудничество имеет долгую историю. В начале основания КНР СССР оказал огромную научно-техническую и интеллектуальную поддержку для развития Китая в самых разных отраслях. В новую эпоху активно развиваются многие важные проекты научно-технического сотрудничества двух стран, в том числе Тяньваньская атомная электростанция, реактор на быстрых нейтронах, проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, проект интеграционного развития спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), проект зондирования Луны, исследования в глубоком космосе и т.д. Можно сказать, что научно-техническое сотрудничество постепенно выходит на первый план в развитии китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

По случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в 2019 году главы Китая и России заявили о проведении Годов научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах. Из-за эпидемии реализация многих проектов международного сотрудничества и обменов была приостановлена или отсрочена. Однако, Китай и Россия все-таки открыли Годы научно-технического и инновационного сотрудничества в намеченный срок, все трудности стороны смогли преодолеть общими усилиями, это в полной мере продемонстрировало уверенность и решимость двух стран в достижении победы в борьбе против пандемии и в дальнейшем продвижении двусторонних отношений.

На фоне пандемии в глобальном масштабе, дальнейшее развитие китайско-российского сотрудничества в научно-технической и инновационной областях, несомненно, укрепит уверенность двух стран в преодолении различных трудностей в будущем, в том числе и эпидемии коронавируса. Ученые двух стран активно сотрудничают с начала распространения нового вируса. В начале февраля этого года Россия отправила в Китай специалистов-эпидемиологов, чтобы совместно обсудить противоэпидемические стратегии; в апреле группа китайских вирусологов отправилась в Россию для обмена опытом. Страны активно взаимодействуют в области исследования источников вирусных заболеваний, освоения и разработки вакцин, лекарств и медицинского оборудования. Китайско-российское сотрудничество показало пример сплоченной борьбы с эпидемией коронавируса и решимость в защите международной безопасности в области здравоохранения.

В современном мире отдельные государства, не ставя ни во что глобальную безопасность и преследуя только свои интересы, пытаются захватить первенство во всех областях, в том числе и научно-технической, вводят санкции против научно-технических предприятий других стран и препятствуют международному обмену и сотрудничеству в области науки и техники. Китай и Россия в то же время активно и открыто продвигают научно-техническое и инновационное сотрудничество на основе высокого взаимного доверия, и это очень ценно в наше время.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин в своем поздравительном послании, "в ближайшее время научно-технические инновации станут одной из самых перспективных отраслей двустороннего сотрудничества, что определит направление развития в будущем и окажет влияние на повышение уровня жизни народа двух стран". Он уверен в том, что успешная практика Китая и России в совместном преодолении трудностей и общем стремлении вперед непременно превратится в мощную движущую силу в интересах укрепления двустороннего обмена и сотрудничества, и что Китай и Россия непременно внесут свой вклад в научно-техническое развитие и прогресс человечества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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