Пассажиропоток в столичных аэропортах в июле вырос в 2,3 раза к июню

В аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) в июле 2020 года объем пассажирских перевозок вырос в 2,3 раза по сравнению с показателями июня, сообщили в Росавиации.

Всего в июле в аэропортах Москвы обслужено около 4,2 млн пассажиров, в июне 2020 - 1,8 млн пассажиров.

На внутренних воздушных линиях в июле аэропорты Москвы обслужили почти 4,1 млн пассажиров, что в 2,4 раза больше показателей июня 2020.

В частности, в 2,4 раза вырос пассажиропоток в аэропорту "Домодедово", в июле услугами аэропорта воспользовались 1,7 млн пассажиров, уточнили в Росавиации.

В аэропорту "Шереметьево" пассажиропоток вырос в 2,3 раза, было обслужено более 1,4 млн пассажиров.

Во "Внуково" объем пассажирских перевозок за июль этого года вырос в 2,2 раза и составил более 1,05 млн пассажиров.

Всего за семь месяцев 2020 аэропорты МАУ обслужили более 25,27 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток сократился на 56%, что связано с падением авиатрафика из-за COVID-19 весной и в начале лета, указали в Росавиации.