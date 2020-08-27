Пережившее массовое вымирание видов существо найдено в Антарктиде

Ученые из Вашингтонского университета и Музея естественной истории и культуры Берка (США) описали древнее ископаемое существо, которое сумело пережить массовое вымирание видов примерно 250 миллионов лет назад.

Об открытии рассказывает Eurek Alert, а полностью ознакомиться с ним можно в журнале Communications Biology. Ученые в своей работе сообщают о свидетельствах состояния, подобного гибернации, у животного, которое обитало в Антарктиде во время раннего триаса.

Это существо относилось к роду Lystrosaurus и было дальним родственником млекопитающих. Антарктида в те далекие времена, как и сегодня, каждую зиму надолго лишалась солнечного света. Средняя температура воздуха заметно падала, и условия обитания становились экстремальными.

Ученые считают, что листрозавры сумели к этому адаптироваться. Они впадали в состояние, подобное спячке, в которую и сегодня впадает ряд позвоночных животных. Эти существа входили в некое состояние оцепенения, которое позволяло им временно снижать свой метаболизм. Это помогало пережить тяжелый сезон. Исследование листрозавра доказывает, что такая особенность возникла у позвоночных еще до появления млекопитающих и динозавров.

"Животным, обитавшим на полюсах или рядом с ними, всегда приходилось сталкиваться с более экстремальными условиями окружающей среды, - говорит ведущий автор работы Меган Уитни, научный сотрудник Гарвардского университета. - Наши результаты показывают, что переход в состояние, подобное спячке, не является относительно новым типом адаптации. Это древний тип".

Листрозавр жил в тот самый непростой период в истории нашей планеты, когда произошло массовое вымирание. Считается, что в конце пермского периода исчезло около 70 процентов видов позвоночных, обитавших на суше. Но листрозавры не только уцелели, но и обитали еще около пяти миллионов лет в последующий триасовый период. Ученые предполагают, что при отсутствии конкуренции они широко распространились по единственному в то время континенту Земли - Пангее.

Кстати, окаменелости различных видов рода Lystrosaurus ранее находили в Индии, Китае, России и некоторых частях Африки. Это были приземистые существа размером примерно со свинью. Они не имели зубов, но при этом обладали парой клыков на верхней челюсти. Вероятно, эти клыки использовались ими для выкапывания корней и клубней растений. Примечательно, что росли они на протяжении всей жизни.

Изучение этих клыков очень помогло исследователям найти свидетельства того, что листрозавры в Антарктиде впадали в спячку. Ученые сравнили их с клыками сородичей, ископаемые останки которых были обнаружены в Африке. Структура клыков северных и южных родственников оказалась разной. У северных листрозавров в клыках были найдены следы "стресса".

Исследователи пока точно не определили тип оцепенения, которым пользовались листрозавры. Но в любом случае это было специфическое снижение метаболизма, температуры тела и активности. Ученые предполагают, что впадать в спячку, чтобы справиться с зимними нагрузками, могли и другие виды вымерших животных, включая динозавров. Но пока доказать это невозможно, так как у них, в отличие от листрозавров, не было постоянно растущих зубов. Поэтому у них невозможно увидеть специфические признаки "стресса", вызванного спячкой.