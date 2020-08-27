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27.08.2020 15:20
Рубрика: Власть

Песков назвал санкции США театром абсурда

Текст: Кира Латухина
Санкции США в отношении российских НИИ в Кремле считают абсурдными и не исключают, что это проявление неконкурентной борьбы.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Такое продолжение какой-то санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно, категорически не приемлем заявления, что наши какие-то организации могут быть причастны и участвовать в разработке химического и бактериологического оружия - это абсолютный нонсенс", - заявил он.

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"А учитывая научные изыскания одного из институтов (разработка вакцины от коронавируса - прим. "РГ"), не можем исключать, что это очередной пример ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы", - заметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что, говоря про зависимость, имеет в виду зависимость американской стороны: "Они не могут жить без санкций, ежедневно кому-то не объявляя рестрикции".

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