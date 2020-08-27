Берлин, председательствующий в Евросоюзе, снимает с повестки дня тему Brexit из-за отсутствия "ощутимого прогресса" на переговорах. Как стало известно Guardian, Германия отказалась от планов по обсуждению торговой сделки с Лондоном на встрече, которая пройдет 2 сентября, из-за отсутствия на переговорах "какого-либо ощутимого прогресса". В структурах Евросоюза сетуют на "полностью потраченное впустую" лето.

В Брюсселе уже приготовились к тому, что Британия может выйти из ЕС без сделки. Фото: AP

Официальные лица ЕС полагают, что британское правительство готово рискнуть и выйти из европейского объединения без заключения сделки, когда 31 декабря завершится переходный период. После чего попытается возложить вину на Брюссель, если переговоры не закончатся компромиссом. На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с Эмманюэлем Макроном в официальной резиденции президента Франции на Французской Ривьере. Среди прочего обсуждалось будущее Евросоюза после Brexit.

После этой встречи из Парижа и Берлина прозвучали почти идентичные заявления с требованием "конкретных ответов" от британского правительства. "В последние месяцы франко-германское сотрудничество получило новый импульс", - сказал источник Guardian в Евросоюзе, и две страны "переориентировались" на близость по многим вопросам, включая Brexit. "Учитывая эту новую реальность, было бы бесполезно ждать, пока Британии на помощь придет рыцарь на белом коне из Парижа или Берлина", - заключил собеседник.

По мнению итальянского депутата Европарламента Сандро Гози, все идет к "Brexit без сделки". По оценке экспертов, исключение этого ключевого вопроса из дипломатической повестки на следующей неделе - признак растущего пессимизма в Брюсселе. "Люди недооценивают мрачные настроения в команде ЕС по переговорам", - сказал представитель ЕС, добавив, что время на согласование сложного правового договора с Лондоном, объем которого, как ожидают, будет превышать 400 страниц, истекает.

Британский доклад, просочившийся в местные медиа в воскресенье, предупреждает об общественных беспорядках, дефиците и повышении цен на Альбионе в случае реализации Brexit без сделки. Как отмечают аналитики, если позиция Лондона на переговорах станет "более прагматичной и реалистичной", у сторон еще остается шанс спасти сделку. Для Евросоюза "прагматизм" означает признание британцами того факта, что свободный от тарифов доступ к единому рынку потребует общих стандартов в отношении окружающей среды, госпомощи, защиты рабочих и потребителей.