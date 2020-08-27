Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в очередной - одиннадцатый - раз отказано в условно-досрочном освобождении. Следующую попытку выйти на свободу человек, совершивший одно из самых громких преступлений 20 века, сможет осуществить в 2022 году.

Напомним, что поэт, композитор, один из основателей и музыкант группы The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года у подъезда своего дома в Нью-Йорке. Чепмен, который за несколько часов до этого просил у музыканта автограф, пять раз выстрелил из револьвера ему в спину. Одна пуля прошла мимо, четыре попали в цель. Истекающего кровью Леннона доставили в Больницу Рузвельта, но спасти не смогли. По иронии судьбы в момент, когда врач констатировал смерть 40-летнего музыканта, по больничному радио играла песня The Beatles.

Как выяснилось позже, убийца Леннона также был поклонником The Beatles. Он не пытался скрыться, был доставлен в полицейский участок, где дал признательные показания. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Чепмен страдает от психического расстройства, но это не помешает ему предстать перед судом. 24 августа 1981 года судья приговорил Чепмена к заключению сроком от 20 лет до пожизненного, поручив при этом проведение психиатрического лечения в тюрьме. Начиная с 2000 года, он имеет право на условно-досрочное освобождение, однако все слушания на этот счет, которые проводятся раз в два года, не привели к его освобождению. Причиной этого является то, что эксперты-психологи не верят Чепмену, который утверждает, что раскаялся в содеянном. А также то, что к каждому слушанию вдова Леннона Йоко Оно присылает просьбу отказать убийце ее мужа в условно-досрочном освобождении.