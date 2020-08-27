Во время массовых протестов, вспыхнувших в американском городе Кеноша (штат Висконсин), местный житель застрелил как минимум двух человек и тяжело ранил еще одного. По предварительным данным, стрельбу открыл 17-летний доброволец, который пытался защитить имущество от мародеров.

Впрочем, уголовное преступление, совершенное подростком Кайлом Риттенхаусом, мгновенно приобрело политический подтекст. Как выяснилось, арестованный подросток - сторонник президента США Дональда Трампа.

Местные СМИ, ознакомившись с записями юного преступника в соцсетях, утверждают, что тот в январе посещал предвыборные митинги Трампа и активно распространял видео с этого мероприятия. А еще в его профиле оказалось множество фотографий с огнестрельным оружием.

В предвыборном штабе Трампа категорически открестились от якобы выраженной президентом поддержки Риттенхаусу. А американский лидер, позиционирующий себя в качестве жесткого борца с беззаконием, сообщил в "Твиттере" о том, что направит представителей федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии в бунтующую Кеношу для восстановления правопорядка.