Получение кэшбэка за путешествие по РФ заинтересовало более миллиона человек

Более миллиона россиян заинтересовались программой приобретения тура по стране с кэшбэком до 20%. За пять дней с момента открытия сайт программы "Доступные путешествия по России" посетили более одного миллиона уникальных пользователей. Общая стоимость приобретенных путевок превысила полмиллиарда рублей, сообщили "РГ" в АНО "Национальные приоритеты".

Программа стартовала 21 августа 2020 года. С этого момента и до завершения программы (до 28 августа 2020 года) россияне могут приобрести туры на путешествия по стране и получить компенсацию части стоимости путевки.

Чтобы воспользоваться возможностями программы "Доступные путешествия по России", нужно на ее официальном сайте мирпутешествий.ру - выбрать подходящий тур и оплатить его картой "Мир", зарегистрированной в одноименной программе лояльности. Возврат за оплаченное путешествие начисляется на карту "Мир" в течение пяти дней после покупки. По правилам, деньги возвращаются только за туры, которые завершатся в нынешнем году (до 31 декабря 2020 года).

В рамках программы есть возможность приобрести туры во все регионы страны. В том числе, у граждан есть возможность приобрести путевку с кэшбэком в 20% на Байкал, в Калининград, в Республику Алтай, в Краснодарский край и в Крым. Программа путешествия в каждый из регионов страны включает в себя культурно-познавательные и развлекательные мероприятия: экскурсии, прогулки на водном транспорте, мастер-классы, посещения исторических и памятных мест.

"Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача - сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее", - скала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Большинство туроператоров фиксируют рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года и говорят, что программа доступных путешествий по России способствует развитию отрасли.

"Эта программа - одна из мер, которая должна смягчить последствия пандемии для бизнеса и граждан. Итог первых нескольких дней продажи, безусловно, впечатляет. Впервые туристы смогли увидеть столько сертифицированных объектов размещения от Калининграда до Дальнего Востока на одной площадке и смогли подобрать для себя тот продукт, который соответствует ожиданиям по формату отдыха, - прокомментировала генеральный директор компании "Пегас-Туристик" Анна Подгорная. - Уже выявлен определенный тренд: большинство проданных туров пришлось на заезды, начиная с 1 октября, на Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Московскую область, Алтай. Заметный рост интереса к экскурсионным турам: Санкт-Петербург, Казань, Байкал, Карелия, Башкирия. Немаловажно, что благодаря программе, у туристов появилась возможность бронировать более дорогие объекты размещения высокого уровня".

Представители круизной отрасли также отметили повышение спроса на водные путешествия. "В августе туристы чаще бронируют путешествия уже на следующий год, в этом году, благодаря новой программе, сезон очевидно продлен. Воспользовавшись условиями "туристического кэшбэка", многие наши клиенты приобрели путевки в круиз на сентябрь. Мы ждем продолжения программы", - сказала исполнительный директор компании "Речфлот" Екатерина Хестанова.

Кроме того, благодаря программе расширяется география путешествий, так как стимулируется спрос на регионы, которые не так раскручены, как Краснодарский край и Крым, и нуждаются в поддержке. В то же время, возможность забронировать по программе поездку в южные регионы и на море после 1 октября позволяет продлить там активный туристический сезон.

"Анализируя статистику поступающих запросов, мы видим, что бронируют как популярные курорты - Краснодарский край, Байкал, Кавминводы, Калининградскую область, так и направления, которые нельзя назвать массовыми. Так, есть пример приобретения тура во Владивосток с отдыхом на Японском море в качестве подарка себе на День рождения", - рассказал генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Представители туротрасли единодушны: они выступают за продление сроков программы, а в идеале - она должна работать на постоянной основе.

"Если говорить о том, как в будущем можно усовершенствовать программу, то, на мой взгляд, одной недели мало. Я бы ее продлил, так как за неделю спрос не успеет раскачаться. Сделал бы программу кэшбэка постоянно действующей в каком-то периоде, но четко определил регионы, которые нуждаются в поддержке", - сказал Тарас Демура.