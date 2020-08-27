Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, получением посылки или покупкой смартфона. Право оказывать госуслуги получат банки, салоны связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при очном визите, так и в электронном виде.

Законопроект с поправками в закон о госуслугах минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство. К тому же большая часть услуг будет оказываться проактивно - без необходимости собирать документы и подавать заявления. Государство позаботится обо всем само.

Задача такой цифровой трансформации - свести взаимодействие граждан с органами власти до минимума, считает замглавы минэкономразвития Алексей Херсонцев. Получить госуслугу по замыслу министерства можно будет и в электронном виде - например, через банковское мобильное приложение. Для граждан это дополнительное удобство, для бизнеса - возможность развития собственных сопутствующих услуг и сервисов, рассказал Кирилл Емельянов, директор направления "Цифровое государственное управление" организации "Цифровая экономика". Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на едином портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ.

Сотрудники МФЦ, согласно законопроекту, будут проводить такие процедуры и консультировать граждан по работе на портале госуслуг. Этому посвящен и принцип проактивности, когда услуги оказываются автоматически без предварительных заявлений и сбора документов. Гражданину достаточно один раз дать согласие на едином портале госуслуг.

Этот принцип реализуется на портале в виде суперсервисов. Например, для оформления материнского капитала или при наступлении пенсионного возраста. Данные поступают из других государственных информационных систем (например, Пенсионного фонда России), и необходимый сертификат или выплата формируются автоматически. "Все это происходит без лишних посещений различных ведомств и центров получения госуслуг. В рамках суперсервиса пользователю единого портала госуслуг оказывается сразу несколько услуг, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям", - пояснили в пресс-службе минкомсвязи.

Переход к реестровой модели, которую предлагает министерство, означает постепенный отказ от бумажных версий официальных документов - все будет происходить в электронном формате. Официальной будет только электронная запись в информационных государственных системах. "Для проверки сведений в реестре органы власти не будут требовать с заявителя предъявить указанный документ, а только сведения, которые в нем содержатся", - пояснили в министерстве. Поэтому нет никаких препятствий для получения госуслуг через банки, почтовые отделения, салоны связи и другие коммерческие и некоммерческие организации. Новый законопроект минэкономразвития подготовило совместно с минкомсвязью в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Некоторые инициативы уже ранее были опробованы различными ведомствами. Поправки в закон позволят масштабировать наработки на всю страну. По словам разработчиков документа, поправки вступят в силу сразу после принятия закона. Однако для перестройки работы госслужб понадобится время. Обновление и оцифровка федеральных административных регламентов продлятся до конца 2022 года, а региональных - до 2024 года.