Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Обвинения Соединенных Штатов в адрес ряда российских научно-исследовательских институтов беспочвенны, и Россия хотела бы получить разъяснения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя внесение Вашингтоном в санкционные списки пяти НИИ под предлогом их причастности к работе над химическим и биологическим оружием.

По словам дипломата, никаких доказательств представлено не было. "Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на станице посольства в Facebook. Он отметил также, что американской стороной игнорируется тот факт, что Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

Антонов подчеркнул, что сегодня США остаются единственными обладателями существенных запасов боевых отравляющих веществ, и Вашингтон под различными предлогами постоянно затягивает с их уничтожением. "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заключил дипломат.

Отметим, что в числе попавших в "черный список" научных организаций оказался 48-й ЦНИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавируса.