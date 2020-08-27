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27.08.2020 04:23
Рубрика: Власть

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Обвинения Соединенных Штатов в адрес ряда российских научно-исследовательских институтов беспочвенны, и Россия хотела бы получить разъяснения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя внесение Вашингтоном в санкционные списки пяти НИИ под предлогом их причастности к работе над химическим и биологическим оружием.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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По словам дипломата, никаких доказательств представлено не было. "Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на станице посольства в Facebook. Он отметил также, что американской стороной игнорируется тот факт, что Организация по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердила полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

Антонов подчеркнул, что сегодня США остаются единственными обладателями существенных запасов боевых отравляющих веществ, и Вашингтон под различными предлогами постоянно затягивает с их уничтожением. "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заключил дипломат.

Отметим, что в числе попавших в "черный список" научных организаций оказался 48-й ЦНИИ Министерства обороны, который принимал участие в работе над вакциной от коронавируса.

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