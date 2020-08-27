Правительство выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство продолжает выделять средства на стимулирующие выплаты тем работникам, чья деятельность оказалась связана с помощью больным коронавирусной инфекцией и людям из группы риска.

Почти 22 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, предназначены на доплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых. Еще более 320 миллионов рублей выделяются на выплаты медицинским работникам центров Федерального медико-биологического агентства. "Прошу ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы люди как можно быстрее получили свои деньги", - обратился он к ответственным ведомствам.

К ответственности он призвал при перечислении стимулирующих выплат для работников организаций социального обслуживания. На эту меру поддержки направляют еще более 1,8 миллиарда рублей. "Такие выплаты получат сотрудники домов престарелых, интернатов для инвалидов, ряда других социальных организаций. Там для предотвращения распространения коронавируса введен особый режим работы, - напомнил Мишустин. - Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров в течение двух недель. Конечно, им нелегко, и мы им очень признательны, ведь благодаря их самоотверженности удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции среди людей, которые постоянно живут в социальных стационарах".