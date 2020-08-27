Представлена новая форма сборной по футболу

Накануне был представлен новый дизайн формы сборной России по футболу. В отличие от предыдущих лет из-за пандемии коронавируса мероприятий по случаю презентации футболки не предусмотрено.

Прежний вариант формы вызвал немало критики из-за перевернутого расположения полос российского триколора на руках. В обновленном дизайне было решено использовать только два цвета - основной красный и дополнительный белый. Болельщики, купившие предыдущую версию экипировки, могут бесплатно обменять ее на новую.

Напомним, что уже на следующей неделе сборная впервые в этом году соберется для подготовки к предстоящим матчам. В рамках Лиги наций Россия примет 3 сентября Сербию, а в воскресенье отправится в Будапешт к венграм. Также в нашей группе выступает Турция, с которой команда Станислава Черчесова встретится 11 октября и 15 ноября.