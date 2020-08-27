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27.08.2020 11:08
Рубрика: Спорт

Представлена новая игровая форма сборной России к Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Технический спонсор сборной России по футболу представил обновленную домашнюю форму для финальной части чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет летом следующего года.
Фото: adidas.ru Фото: adidas.ru
Фото: adidas.ru
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Предыдущий вариант игровой формы был представлен осенью прошлого года и вызвал неоднозначную реакцию со стороны футбольной общественности. В итоге было принято решение ее переделать.

Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС был создан обновленный дизайн джерси. Производитель сделал его "классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", сообщает Spоrt24 со ссылкой на пресс-службу.

Сообщается, что до 27 сентября можно бесплатно обменять предыдущий комплект формы на новую.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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