Представлена новая игровая форма сборной России к Евро-2020

Технический спонсор сборной России по футболу представил обновленную домашнюю форму для финальной части чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет летом следующего года.
Фото: adidas.ru
Предыдущий вариант игровой формы был представлен осенью прошлого года и вызвал неоднозначную реакцию со стороны футбольной общественности. В итоге было принято решение ее переделать.
Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС был создан обновленный дизайн джерси. Производитель сделал его "классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", сообщает Spоrt24 со ссылкой на пресс-службу.
Сообщается, что до 27 сентября можно бесплатно обменять предыдущий комплект формы на новую.
Финальная часть Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.