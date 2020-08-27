Представлена новая игровая форма сборной России к Евро-2020

Технический спонсор сборной России по футболу представил обновленную домашнюю форму для финальной части чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет летом следующего года.

Предыдущий вариант игровой формы был представлен осенью прошлого года и вызвал неоднозначную реакцию со стороны футбольной общественности. В итоге было принято решение ее переделать.

Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС был создан обновленный дизайн джерси. Производитель сделал его "классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной - красный и белый", сообщает Spоrt24 со ссылкой на пресс-службу.

Сообщается, что до 27 сентября можно бесплатно обменять предыдущий комплект формы на новую.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.