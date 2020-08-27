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27.08.2020 14:06
Рубрика: В мире

Премьер-министр Греции пожаловался Дональду Трампу на Турцию

Текст: Александр Гасюк

На фоне резкой эскалации греко-турецкого противостояния в Средиземном море премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг созвонился с президентом США Дональдом Трампом и пожаловался на действия Турции.

Фото: Reuters
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Как сообщила газета Kathimerini, Мицотакис поднял вопрос о "дестабилизирующих действиях Турции, угрожающих миру и стабильности в регионе, а также испытывающих сплоченность НАТО".

Со своей стороны, Трамп выразил беспокойство по поводу возникшей напряженности между Афинами и Анкарой. Но однозначной поддержки греческим интересам в регионе, судя по реакции Белого дома, так и не обозначил.

"Президент Трамп вновь подтвердил, что Греция и Турция должны быть привержены диалогу, что является единственным способом разрешить их противоречия. Лидеры двух стран обсудили важные вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы", - заявил по итогам состоявшегося разговора заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Тем временем в Евросоюзе, активно включившимся в медиацию между Афинами и Анкарой, в первую очередь с помощью Германии, произошел конфуз. В четверг на камеру случайно попал явно не предназначавшийся для журналистов разговор верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, состоявшийся на полях встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Берлине.

В ходе него Борелль поинтересовался, как накануне прошли посреднические переговоры главы немецкого МИД Хайко Мааса в Афинах и Анкаре. "Сложно. Немного мягче с Грецией, но очень жестко с Турцией. Они считают, что грекам нельзя доверять", - ответила Крамп-Карренбауэр.

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