Президент Туркменистана распорядился развивать собаководство

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил в Ашхабаде вопросы развития национального собаководства и распорядился "сохранить и передать грядущим поколениям" опыт разведения собак породы алабай. Об этом сообщает 27 августа издание "Нейтральный Туркменистан".

Ассоциация "Туркменские алабаи" подготовила для совещания с президентом планы развития племенных центров. Они будут созданы в Ашхабаде, а также - в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях).

Также президент дал поручение начать популяризацию в мире "туркменского алабая, национального достояния туркменского народа". По его словам, эти собаки "были спутниками туркмен на протяжении тысячелетий".