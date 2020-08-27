Прививку от гриппа уже сделали почти 4 тысячи россиян

В России уже начали делать прививки от сезонного гриппа.

Вакцинация будет проводиться во всех субъектах РФ, охватить планируют не менее 60 процентов населения, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что иммунизация необходима, так как в этом эпидсезоне, по прогнозу, будут циркулировать штаммы вирусов, которых ранее не было в нашей стране.

Медики напоминают, что прививка необходима в первую очередь людям, входящим в группу риска. Оптимальное время для вакцинации - сентябрь, октябрь и ноябрь. Хотя многие заранее позаботились о своем здоровье. Прививку от гриппа уже сделали 3,8 тысячи человек, сообщает РИА Новости.