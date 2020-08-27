"Вирус никуда не делся": Путин высказался про вторую волну COVID-19

Президент России Владимир Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет, а врачи справятся с возможным ростом заболеваемости.

"Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Отвечая на вопрос о росте заболеваемости в европейских странах, Путин отметил, что этому способствует в том числе курортный сезон, а также "индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества".

Глава государства напомнил, что в России при достаточно большом количестве заболевших один из самых низких в мире показателей по смертности от коронавируса. "Это не что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз", - отметил он и выразил восхищение работой российских медиков.

Президент также попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не ушел, и "по возможности соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты".

По словам Путина, исследования на популяционный иммунитет показали, что в восьми регионах России он имеется у 25% населения. "Это говорит о том, что если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания, то ситуация в какой-то момент полностью стабилизируется", - сказал он. Глава государства уверен, что у отечественной системы здравоохранения имеется для этого необходимый набор знаний и ресурсов.