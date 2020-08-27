Путин назвал задержание граждан РФ в Беларуси акцией спецслужб Украины и США

Задержание 33 граждан РФ в Беларуси - следствие операции спецслужб Украины и США, заявил президент РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб", - заявил Владимир Путин. Людей "втемную использовали", чтобы переместить на территорию Беларуси. Они должны были выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы, рассказал президент. "На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", - подчеркнул он.

Люди ехали на работу в третью страну. "Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли", - сообщил глава государства.

"Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это", - заключил президент.