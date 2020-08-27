Путин ответил критикам вакцины от коронавируса

"Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. А это условие - дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом, а российские законы вполне соответствуют той мировой практике и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах", - заметил Владимир Путин, отвечая на вопрос о критике Запада в адрес российской вакцины.

"Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела", - заключил президент.