Путин сравнил поведение России и Запада по отношению к Беларуси

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны - и европейцы, и американцы. Но нам безусловно не безразлично, что там происходит", - сказал российский лидер.

"Это, может быть, самая близкая нам страна. И этнически, и в языковом, и культурном, и каком угодно плане. У нас сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей", - подчеркнул Путин. "Теснейшая кооперация в промышленности, - продолжил он. - Из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов".