Дело о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой во время президентских выборов 2016 года в США основано на недостоверных данных. Об этом заявил в своем выступлении на съезде республиканцев и.о. директора национальной разведки США в 2019-20 годах Ричард Гренелл.

Он заявил, что, занимая такой пост, видел подготовленное демократами дело о сговоре с Россией и "ему стало плохо". По его словам, администрация Барака Обамы и Джозефа Байдена в тайне начали спецоперацию по слежке за кампанией Трампа, при этом заставив замолчать многих представителей спецслужб, выступавших против.

"Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело", - заявил Гренелл.

Выступление Гринелла - не первое свидетельство того, что кампания касательно связи Дональда Трампа с Москвой была инициирована противниками нынешнего президента США. Ранее в подлоге письма, ставшего основанием для расследования в отношении Картера Пейджа, советника избирательной кампании Трампа, признался Кевин Клинсмит, бывший юрист ФБР.

Расследование Роберта Мюллера в отношении связей Трампа с Москвой почти два года занимался экс-глава ФБР Роберт Мюллер, однако в его итоговом докладе говорится, что таких связей не выявлено.

Российская сторона в свою очередь неоднократно заявляла о беспочвенности подобных обвинений.