Автоледи подала в суд на инспектора ГИБДД за нескромные расспросы

Необычный иск поступил в городской суд воронежского райцентра - Борисоглебска: 32-летняя Татьяна Попова требует от инспектора ГИБДД 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за вмешательство в личную жизнь.

Эта история произошла в начале января. Во время новогодних каникул на ночной улице Борисоглебска полицейский патруль остановил Peugeot-206, за рулем которого сидела Татьяна. Инспекторы заподозрили, что женщина пьяна, и пригласили ее в свой автомобиль для составления протокола. Во время заполнения бумаг инспектор, как утверждает истица, задавал не относящиеся к делу вопросы - например о ее несовершеннолетних детях. При этом полицейский не спрашивал ее разрешения на расспросы о личной жизни. "Я отвечала на все его вопросы, поскольку думала, что все это необходимо, - не по телефону же с подружкой болтала", - говорит Татьяна.

Оформив протокол, инспектор передал его в суд. Однако мировой судья установила, что женщина была трезва, а насторожившее полицейских поведение вызвано приемом лекарств. Дело против Поповой было прекращено. Инспектор, кстати, пытался оспорить отмену своего протокола, но решением горсуда приговор мирового судьи оставлен без изменений.

Доказав свою невиновность, автоледи решила потребовать с полицейского компенсацию за нарушение тайны личной жизни. Собрав по врачам справки о психологической травме и моральных страданиях, Татьяна отнесла их в суд вместе с требованием 100-тысячной компенсации. Она считает, что вопросами о детях и семейной жизни полицейский превысил свои полномочия. "РГ" будет следить за развитием этой истории.