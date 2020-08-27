Дептранс назвал долю учащихся среди пассажиров МЦД

Каждый шестой пассажир МЦД - это школьник или студент. Такую статистику приводит пресс-служба департамента транспорта столицы.

15% от всех пассажиров "Центральной" зоны - это ученики, которые записывают на свою соцкарту москвича абонемент на метро, МЦК и МЦД. Стоимость билета составляет 405 рублей в месяц, а на три месяца проездной обойдется в 1215 рублей.

Как напоминают в дептрансе, для поездки за пределы "Центральной" зоны учащиеся могут купить билет в кассе МЦД с 50% скидкой.

Кстати

Рядом со станциями МЦД находятся многие учебные заведения. Так, возле Беговой - Институт кино и телевидения (ГИТР), у станций Новодачная и Долгопрудная - Московский физико-технический институт.