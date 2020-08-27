До конца года правительство Москвы организует для столичных экспортеров 20 бизнес-миссий

Московский экспортный центр до конца этого года организует 12 бизнес-миссий для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Они пройдут онлайн.

- Перевод бизнес-миссий в онлайн-формат позволил не останавливать работу даже в нынешних условиях, - объяснила заммэра Москвы Наталья Сергунина. - Несмотря на то что границы многих стран остаются закрытыми, компании из Москвы участвуют в международных переговорах и обсуждают экспортные контракты. Три онлайн-миссии МЭЦ в этом году уже прошли, впереди еще 12.

Она рассказала, что до конца года московские компании проведут онлайн-встречи с партнерами из Германии, Турции, Южной Кореи, Китая, Израиля, Вьетнама, Индонезии, Марокко и других государств.

Центр "Моспром" подготовил для средних и крупных промышленных производителей и производителей агропромышленного комплекса еще восемь мероприятий.

- В рамках байерской программы центра "Моспром" для крупных московских производителей с начала года организовано уже 10 бизнес-миссий с потенциальными партнерами из Индии, стран Ближнего Востока и СНГ, в рамках которых было проведено более 330 бизнес-встреч, - добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - До конца года центром будет проведено еще восемь бизнес-миссий с байерами из Германии, Венгрии, Катара, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ.

Предпродажные мероприятия проходят в формате MatchMaking на онлайн-площадке центра. Расходы по организации и техническому обеспечению берет на себя правительство Москвы. Узнать о мероприятиях можно на сайте prom.moscow.