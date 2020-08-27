Двое грузчиков украли у главы фирмы в Москве почти 2 млн рулей

О пропаже денег из офиса столичной транспортной компании, расположенной на Чагинской улице, в дежурную часть территориального отдела полиции сначала поступило сообщение от сотрудника склада. Мужчина сообщил, что, придя на работу, в служебном кабинете обнаружил пропажу денежных средств, принадлежащих компании. На следующий день с заявлением в органы внутренних дел обратилась 48-летняя руководитель фирмы, которая рассказала, что неизвестный тайно проник в офис, взломав замок, и похитил 1,8 миллиона рублей.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что сотрудники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали двоих подозреваемых. В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 19 и 27 лет. Выяснилось, что злоумышленники работали грузчикамий в эт организации. Имея при себе ключ от склада, один из подозреваемых за несколько дней до преступления спрятал там лом, которым впоследствии воспользовался, чтобы открыть дверь служебного кабинета. Похищенные деньги изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.