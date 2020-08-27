Новости

Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет 12:06
В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками 11:55
Сезон в НБА может быть отменен из-за новой волны протестов в США 11:50
Школьники 14 регионов займутся сбором батареек для переработки 11:40
Netflix закрыл "Видоизмененный углерод" 11:30
Новую комедию с Янковским и Собчак покажут в Сети 11:26
Япония и США будут вместе осваивать Луну 11:21
Москва перевыполнила годовую норму осадков 11:19
Как посетить уроки живописи на открытом воздухе в день города Москвы 11:19
На берега Приморья выбросило сотни голубых медуз 11:15
Эксперты ОЭСР оценили влияние коронавируса на мировую экономику 11:10
Авиакомпании продлили полеты в Крым осенью из-за высокого спроса 11:02
Ударный беспилотник "Охотник" станет дальним перехватчиком 10:57
Двое грузчиков украли у главы фирмы в Москве почти 2 млн рулей 10:49
В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось более чем на 5% 10:45
"Россия - страна возможностей" запускает мини-сериал 10:40
В Тобольске во время стройки нашли остатки усадьбы XVIII века 10:40
Президент Туркменистана распорядился развивать собаководство 10:36
В Москве до конца года отремонтируют 19 мостов и тоннелей 10:35
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии 10:32
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:32
Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками 10:24
Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки 10:15
В Барнауле ракетчика задержали за передачу гостайны Украине 10:10
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
27.08.2020 11:19
Рубрика: Общество

Как посетить уроки живописи на открытом воздухе в день города Москвы

Текст: Максим Милославский
Фото: Сергей Карпов/ТАСС Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Фото: Сергей Карпов/ТАСС

День города москвичи в этом году отметят 5 и 6 сентября. Тема - московские музеи. Весомую часть программы организаторы посвятят художественному творчеству. За два дня участники мастер-классов создадут почти три тысячи работ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Как Москва отпразднует День рождения в условиях пандемии

Уроки живописи организуют на 19 площадках. В парках "Южное Бутово", "Кузьминки", "Измайловский", "Останкино", "Красная Пресня" и "Певческое поле" гостей ждут с 10.00 до 22.00. А на 13 фестивальных площадках - с 10.00 до 19.00. Например, на Профсоюзной улице участники сделают зарисовки Москвы в нежных оттенках пастели, а на Городецкой - напишут акварелью любимые места в столице.

Всем желающим выдадут индивидуальные наборы. Мольберты поставят на приличном расстоянии друг от друга. Педагоги будут работать в масках и перчатках. Гостей просят тоже не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Кстати

Расписание мероприятий дня города опубликовано на сайте moscowseasons.com.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы

Главное сегодня

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году