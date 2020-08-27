Как посетить уроки живописи на открытом воздухе в день города Москвы

День города москвичи в этом году отметят 5 и 6 сентября. Тема - московские музеи. Весомую часть программы организаторы посвятят художественному творчеству. За два дня участники мастер-классов создадут почти три тысячи работ.

Уроки живописи организуют на 19 площадках. В парках "Южное Бутово", "Кузьминки", "Измайловский", "Останкино", "Красная Пресня" и "Певческое поле" гостей ждут с 10.00 до 22.00. А на 13 фестивальных площадках - с 10.00 до 19.00. Например, на Профсоюзной улице участники сделают зарисовки Москвы в нежных оттенках пастели, а на Городецкой - напишут акварелью любимые места в столице.

Всем желающим выдадут индивидуальные наборы. Мольберты поставят на приличном расстоянии друг от друга. Педагоги будут работать в масках и перчатках. Гостей просят тоже не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Кстати

Расписание мероприятий дня города опубликовано на сайте moscowseasons.com.