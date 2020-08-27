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Рубрика: Культура

Вам и не спится

Как в Москве пройдет пятая "Ночь кино"
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В Москве 29 августа, как и в других городах страны, в пятый раз пройдет "Ночь кино". Чем не повод вернуться в кинозалы после коронавирусной паузы? Всего запланировано более 350 показов. Фильмы бесплатно будут "крутить" в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.
Зрители бесплатно увидят вторую часть российского фильма "Лед". Фото: "Водород" / Art Pictures Studio / "НМГ студия" / телеканал "Россия 1" Зрители бесплатно увидят вторую часть российского фильма "Лед". Фото: "Водород" / Art Pictures Studio / "НМГ студия" / телеканал "Россия 1"
Зрители бесплатно увидят вторую часть российского фильма "Лед". Фото: "Водород" / Art Pictures Studio / "НМГ студия" / телеканал "Россия 1"

Столичные кинотеатры возобновили работу еще в начале августа, но зрители возвращаться к большим экранам не спешат. Предстоящая акция станет едва ли не первым масштабным кинособытием после перерыва. Так организаторы и надеются завлечь аудиторию. Их козырь - бесплатные сеансы и разнообразный репертуар: от немого кино и советской классики до фестивальных и премьерных фильмов. А еще встречи с актерами и режиссерами. Показы, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента культуры Москвы, пройдут с соблюдением правил Роспотребнадзора. В зал зрителей будут пускать только в маске, а рассаживать с учетом дистанции. Перерывы между сеансами увеличат, чтобы избегать очередей и успевать проветривать помещения. Поэтому первые мероприятия акции начнутся уже в 14.00 и продлятся до часа ночи.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
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Стартует "Ночь кино" в кинотеатре "Космос" премьерой фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней". В главных ролях - столица и ее жители в годы Великой Отечественной войны. Отобранные киноведом Алисой Насртдиновой и смонтированные режиссером Маргаритой Захаровой фрагменты кинохроники покажут жизнь за кулисами фронта: как горожане одевались, каким транспортом пользовались, какие книги читали и как готовились к встрече Нового года.

Отдельную программу подготовил журнал "Искусство кино": его редакторы собрали для зрителей "посткарантинную" подборку. Выбранные ими ленты, объяснили организаторы, подскажут, куда двигаться после затянувшейся пандемии. Киноведы, в частности, предлагают посмотреть драму-лабиринт "Транзит" Кристиана Петцольда или притчу братьев Дарденн "Молодой Ахмед". Кинотеатры "Звезда", "Салют", "Факел" и "Юность" покажут немые фильмы-портреты городов с живой озвучкой. На разных площадках будут "крутить" и три самых популярных российских фильма года: "Холоп", "Иван Царевич и Серый Волк 4" и "Лед 2". Присоединится к акции и бесплатный автокинотеатр на парковке у станции метро "Филатов Луг".

Кстати

Посмотреть расписание киносеансов и записаться на них можно на сайте cinemanight.mos-kino.ru.

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