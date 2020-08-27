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27.08.2020 19:58
Рубрика: Экономика

Карта на привязи

"Тройка" стала персональной
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
Москвичи скоро смогут скачать обновленное приложение "Метро Москвы" и сделать свою карту "Тройка" персональной - достаточно будет зарегистрироваться в личном кабинете. А еще там появится доработанная функция переноса билета, благодаря которой пассажирам можно будет не беспокоиться о потере карты - деньги и билеты на ней сохранятся. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он пригласил всех желающих протестировать приложение накануне официального выхода обновления. "Подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте mobile.mosmetro.ru, указав свое имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста", - объяснил заммэра.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В обновленном приложении появятся и другие полезные функции. В частности, изменится дизайн и принцип навигации, чтобы пользователям было проще ориентироваться и в сервисе, и в городе, и подземке в целом. Еще появится возможность увидеть историю своих поездок и пополнений, приложение научится само напоминать о необходимости пополнить баланс, будет показывать статус оставленных обращений и баланс бонусной карты в программе лояльности "Город". А для пользователей смартфонов Apple станет доступна удаленная продажа билетов.

Первой тысяче участников, которые зарегистрируются на сайте для тестирования обновления, подарят персональные карты "Тройка" - в специальном онлайн-конструкторе можно будет выбрать любое фото для дизайна именной карты. А самых активных тестировщиков ждут проездные мосметро с безлимитом на три месяца, пообещали в департаменте транспорта.

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