Он пригласил всех желающих протестировать приложение накануне официального выхода обновления. "Подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте mobile.mosmetro.ru, указав свое имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста", - объяснил заммэра.
В обновленном приложении появятся и другие полезные функции. В частности, изменится дизайн и принцип навигации, чтобы пользователям было проще ориентироваться и в сервисе, и в городе, и подземке в целом. Еще появится возможность увидеть историю своих поездок и пополнений, приложение научится само напоминать о необходимости пополнить баланс, будет показывать статус оставленных обращений и баланс бонусной карты в программе лояльности "Город". А для пользователей смартфонов Apple станет доступна удаленная продажа билетов.
Первой тысяче участников, которые зарегистрируются на сайте для тестирования обновления, подарят персональные карты "Тройка" - в специальном онлайн-конструкторе можно будет выбрать любое фото для дизайна именной карты. А самых активных тестировщиков ждут проездные мосметро с безлимитом на три месяца, пообещали в департаменте транспорта.