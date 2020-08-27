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27.08.2020 14:09
Рубрика: Происшествия

Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн рублей за нарушения

Текст: Ангелина Зеленькова

За несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции столичным заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг выписали порядка 11 тысяч предписаний на общую сумму 650 млн рублей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Он напомнил, что в Москве действует указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров должны носить маски и перчатки. "Работа с владельцами торговых предприятий проводится ежедневно, на сегодняшний день уже проверено порядка 49 тысяч предприятий, а оштрафовано около 11 тысяч предприятий на сумму 650 млн рублей, но итоговое решение о наказании предприятий будет принимать суд", - уточнил Алексей Немерюк.

Он также добавил, что совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой города более 30 городских предприятий пришлось закрыть - деятельность их была приостановлена за несоблюдение масочного режима и других требований.

Проверку предприятий на соблюдение противоэпидемических проводят сотрудники Роспотребнадзора, департамента торговли и услуг, полиции. Глава департамента отметил, что в целом предприятия ответственно относятся к правилам - сами сотрудники выполняют требования Роспотребнадзора и настаивают на выполнении рекомендаций посетителями. "Не всегда сами посетители ответственно к этому относятся, порой возникают конфликты, во время таких ситуаций могут быть вызваны сотрудники полиции для их разрешения", - сказал Алексей Немерюк.

Кассир-продавец имеет право отказать покупателю в обслуживании, если он находится без средств индивидуальной защиты и отказывается их надевать. Он добавил, что порядка 76% посетителей торговых предприятий пользуются масками и перчатками. "Это индивидуальная личная ответственность каждого: кто пользуется общественным транспортом и приходит в магазины должны носить средства индивидуальной защиты. Это жесткое требование. Но хотелось бы призвать москвичей и гостей столицы, когда идете в торговые центры, чтобы не страдали сотрудники этих предприятий, надевать средства индивидуальной защиты", - сказал Алексей Немерюк.

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