Московская транспортная карта "Тройка" станет персонализированной благодаря обновленному мобильному приложению "Метро Москвы", функции которого может протестировать любой желающий. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Для того, чтобы воспользоваться услугой нужно зарегистрироваться в личном кабинете приложения. Сервис позволяет усовершенствовать систему обратной связи с пассажирами и открывает новые возможности для пользователей. В частности, пассажирам больше не нужно беспокоиться о потере карты, она автоматически закрепляется за пользователем. Сервис будет предупреждать о необходимости пополнения баланса и многом другом. Пассажиры могут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности "Город", получать спецпредложения.

По словам заммэра и руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, подать заявку на тест смогут все желающие, достаточно заполнить простую форму на сайте mobile.mosmetro.ru, указав свои имя, телефон и операционную систему смартфона. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста.

Кстати, первую тысячу зарегистрировавшихся на сайте участников наградят персональными "Тройками". Напомним, что мобильное приложение "Метро Москвы" запустили в 2017 году.