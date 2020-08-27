Москва перевыполнила годовую норму осадков

Вчерашний ливень помог столице не только пополнить августовскую копилку осадков, но и перевыполнить годовую норму. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в среду в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. В результате, по данным опорной метеостанции на ВДНХ, с начала года на столичную землю пролилось 700.4 мм осадков. А годовая норма составляет 691 мм. Наибольший вклад в копилку дождей внесли май и июнь, в которые выпало по две месячных нормы осадков. И июль внес свою лепту с 1,5 нормой. За эти три месяца выпало почти 500 мм осадков.

- Пока первенство по количеству выпавших в год осадков принадлежит 2013 году, за 365 дней выпало 890 мм осадков, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - А 2020 год на втором месте с 700,4 мм.

Напомним, что по прогнозу дожди в столице продолжатся до конца рабочей недели. Так, в четверг осадки возможны ближе к вечеру, и временами дожди будет идти в пятницу. В субботу осадков пока не ожидается.