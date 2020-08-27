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27.08.2020 23:16
Рубрика: Экономика

48 часов в городе

На выходные в Москву едут туристы со всей России
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8246)
В июле Москва вошла в список популярных городов у российских туристов, которые выбирают короткие путешествия - на два-три дня.

О том, что туристы стали выбираться чаще в короткие поездки на выходные в столицу, рассказали "РГ" в комитете по туризму Москвы. Подтвердили это и данные интернет-сервиса Biletix: доля брони авиабилетов туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник выросла с 6,3 до 8,4% по сравнению с прошлым годом. И это, по словам аналитиков, весомый показатель после пандемии. Треть туристов на выходные в Москву едут из Петербурга, чуть меньше - из Екатеринбурга, Краснодара, Уфы и Ростова-на-Дону.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Привлекает в такие короткие путешествия прежде всего то, что средний чек на перелеты снизился на 45 процентов - с 7,4 до 4,1 тысячи рублей. Кроме того, он ниже по сравнению с более продолжительными путешествиями почти на 14 процентов", - рассказал "РГ" Игорь Константинов, гендиректор Biletix. По его словам, снижение стоимости на перелеты легко объясняется: авиакомпании были вынуждены снять рейсы за границу и переориентировать их на Россию.

Кто нынешние туристы в Москве? 56 процентов из них - женщины, 44 процента - мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Что же можно успеть за два дня? Комитет по туризму, например, предлагает начать знакомство с Москвой с обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе:

- Это удачный способ за ограниченное время увидеть все самое важное, причем с аудиогидом от экскурсовода. Популярностью пользуются и пешеходные экскурсии разных форматов - от классических маршрутов по центру города до иммерсивных спектаклей на улицах и в парках.

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