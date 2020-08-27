Почти 5 тысяч бутылок кустарного алкоголя нашли в подмосковном гараже

Подпольный склад фальсифицированной алкогольной продукции находился в подмосковной Коломне в гаражном боксе на улице Митяево.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято около 5 тысяч бутылок немаркированной водки, виски, коньяка, рома различных торговых марок, а также алкоголь, оклеенный федеральными специальными марками с признаками подделки. Общая стоимость изъятой продукции составила более 1,7 миллиона рублей. Образцы спиртных напитков направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей.

Задержали владельца склада сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Коломенскому городскому округу. Им оказался 47-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник хранил спиртосодержащую продукцию с целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вся алкогольная продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.