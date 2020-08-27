Собянин открыл комплекс хранения реквизита театров и музейных фондов

Театралы говорят, что такому единому складу был бы рад и Константин Станиславский. Ведь сюда смогут перевезти свое оборудование, реквизит и декорации 26 столичных театров. Тем самым у них освободятся драгоценные площади в самих театрах, а те, кто вынужден арендовать коммерческие склады, сэкономят на этом деньги. На экономию сработает и то, что можно обмениваться декорациями и реквизитом, а не заказывать каждому творческому коллективу свои.

Не меньшая польза от единого склада будет и музеям города. У большинства из них сейчас запасники переполнены экспонатами, которые из-за дефицита площадей мало кто видит. Если же их перевезти в склад, где гарантировано безопасное хранение, место для организации новых экспозиций освободится. Сделать это теперь можно, так как в этом году город построил в новой Москве сразу пять современных складов общей площадью 44, 2 тысячи квадратных метров.

"Мы работали над этим проектом три года, - рассказал градоначальник пришедшим на встречу с ним театральным деятелям. - Мне кажется, что получилось нечто такое, чего в истории Москвы театральной еще не было. Мы много занимаемся реконструкцией и строительством - за последние годы реконструированы и заново построены 25 театров. Но отсутствие такого хранилища - современного, снижало эффективность работы их коллективов".

Первые три корпуса отданы 18 театрам, включая "Геликон-оперу", театры им. Пушкина, им. Станиславского и Немировича-Данченко, на Малой Бронной и другие. В четвертом корпусе разместятся ремонтные мастерские и административно-хозяйственный блок, а в пятом - реквизит еще восьми театров, музейного объединения "Музей Москвы" и других. Хранить свои реквизиты и артефакты они смогут в этих складах десятилетиями.