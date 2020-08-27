Собянин: В новой Москве будет создан крупный кинопарк

В новой Москве будет создан крупный кинопарк. Расположится он вблизи деревни Юрово. Такое решение мэр Сергей Собянин принял во время поездки в новую Москву, где встретился с кинематографистами и обсудил, где такому парку быть. Пришли к единому мнению: самое лучшее место для этого вблизи деревни Юрово.

Впервые идея создания такого кинопарка прозвучала ровно год назад, в августе, когда Собянин так же встречался с деятелями российского кино. Мэр напомнил:

- На прошлой встрече мы говорили о том, что было бы неплохо иметь постоянно действующую площадку для съемок фильмов, для больших батальных сцен и так далее. И вот такую площадку подобрали. Это порядка 150 гектаров. Тут и площади, реки, леса, поля - все, что хотите.

Место удобное и с точки зрения транспортной доступности, подчеркнул Собянин: "Около 30 километров от МКАД, вблизи ЦКАД. К тому же Калужское шоссе сейчас неплохо едет, оно реконструировано".

Такая специально отведенная площадка позволит сохранить постройки, создаваемые для киносъемок и "превратится по сути в киношный город". Однажды возведенные декорации там можно будет с минимальными доработками использовать при съемках нескольких художественных фильмов. Со временем это место будет привлекать и туристов.

Кино же столичные власти поддерживали и впредь будут поддерживать, заверил Собянин: "Я уверен, что трудности пройдут и российское, и московское кино будет продолжать развиваться". Правительство Москвы оказывает кинематографистам не только финансовую помощь, но и в организации натурных съемок, которыми занимается специально созданная кинокомиссия. "Мы прогнали через нее около тысячи эпизодов", - поделился мэр. По словам режиссера Валерия Тодоровского, подобные площадки для съемок фильмов существуют во многих городах мира. Москве же до сих пор приходилось сносить многие постройки, даже самые уникальные, после завершения съемок.