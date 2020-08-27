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27.08.2020 23:11
Рубрика: Общество

Дышите глубже

Столица покинула топ-10 городов с самым загрязненным воздухом
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8246)
Москва покинула десятку городов России с самым загрязненным воздухом и переместилась на 16-ю позицию. За прошлый год столичные предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 410,3 тысячи тонн загрязняющих веществ, причем более 80% пришлись на транспорт. Рейтинг опубликовала международная аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza.

На первом месте по объему выбросов оказался Красноярский край (2,6 млн тонн в год), следом идет Кемеровская область (1,8 млн тонн) и замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 млн тонн). В числе лидеров по загрязнениям также Свердловская область (1 млн тонн), Ямало-Ненецкий автономный округ (787,4 тыс. тонн), Иркутская область (714,7 тыс. тонн), Башкортостан (599,4 тыс. тонн), Челябинская (594,9 тыс. тонн) и Оренбургская области (551,4 тыс. тонн), а также Краснодарский край (495,3 тыс. тонн). Места с 11-го по 15-й, непосредственно перед Москвой, заняли Алтайский край (471,9 тыс. тонн), Вологодская область (453,3 тыс. тонн), Коми (450,8 тыс. тонн), Татарстан (434,6 тыс. тонн) и Подмосковье (413,2 тыс. тонн).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям

Чем же объясняется улучшение московского воздуха, благодаря которому крупнейший город Европы оказался далеко не самым "грязным"? В первую очередь на ум приходит недавняя самоизоляция - в "Мосэкомониторинге" сообщили, что в апреле и мае московский воздух стал более чем в полтора раза чище. Но аналитики отмечают, что рейтинг затрагивает именно прошлый год, так что пандемия здесь ни при чем. Все проще - в прошлом году изменилась методика подсчета автомобильных выхлопов, которую использует Росприроднадзор. Если раньше использовался усредненный подход, то теперь стали учитывать категории транспорта, экологический класс топлива, тип двигателя и характеристики дороги.

В Москве же большинство машин - современные иномарки экологического класса "Евро-5". Этому высокому классу соответствуют и практически все автобусы городского и частных перевозчиков, а уж электробусы, которых на столичных маршрутах сегодня 450, и вовсе работают на электричестве вместо дизтоплива.

Тем не менее доля транспорта в общем объеме вредных выбросов в Москве составляет 82%, что делает ее одним из лидеров в стране. Выше этот показатель - 86% - только в Кабардино-Балкарии и Чечне, где относительно мало промышленных производств. В среднем же по России на транспорт приходится почти четверть от всех выбросов, причем 97% из них обеспечивают автомобили, а железная дорога генерирует только 3% выбросов.

Тем не менее свою лепту в улучшение экологической ситуации в Москве вносят не только электробусы и довольно молодой автомобильный парк. Промышленность тоже не отстает, говорит руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, к московским заводам и фабрикам предъявляются высокие требования, да и сами они активно внедряют "зеленые" стандарты.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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