Суд заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую на референдуме

В Москве Черемушкинский суд заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую, использовавшую три бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Один бюллетень она получила на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй - в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий - дистанционным способом. Позже она сама рассказала об этом на своей странице в Facebook.

"27 августа судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Ильинской меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения избрана заочно", - передает ТАСС решение суда.

По по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ "Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования" ей может грозить до трех лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве.