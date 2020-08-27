Театр им. Ермоловой поздравил Владимира Андреева с юбилеем

27 августа народному артисту СССР, актеру, режиссеру и президенту Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Владимиру Андрееву исполнилось 90 лет. Накануне юбилея Владимир Алексеевич стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. А 30 сентября он обязательно отметит свой день рождения на сцене родного театра - поздравить мастера придут его многочисленные ученики, друзья и соратники по сцене.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, творчество Андреева - яркий пример верности призванию и любви к родному театру. "На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель. Благодаря вам здесь было создано уникальное театральное пространство, поставлены спектакли, ставшие настоящим событием в культуре", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Очень трогательно мастера поздравили в Театре им. Ермоловой, которому он посвятил почти всю жизнь, подарив Владимиру Алексеевичу нескончаемые аплодисменты.

Он дебютировал на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, сыграв роль Тятина в спектакле "Достигаев и другие" по пьесе Максима Горького. В 1970 году он стал его главным режиссером. За 15 лет поставил много запоминающихся спектаклей. Среди них "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые", "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" по произведениям Александра Вампилова, "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого, "Батальоны просят огня" по произведению Юрия Бондарева.

В 1985 году Владимир Андреев был назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Там он поставил спектакли "Берег", "Выбор", "Игра" по романам Юрия Бондарева, "Гости" по пьесе Леонида Зорина. Но в 1990 году Андреев по собственному желанию вновь возвращается в Театр имени Ермоловой. И лишь в 2012 году он передал свои полномочия главного режиссера и художественного руководителя актеру и режиссеру Олегу Меньшикову, став президентом театра.

Но многие знают и любят Владимира Андреева за его роли в кино. На экране он дебютировал в 1954 году в фильме "Аттестат зрелости" Татьяны Лукашевич. А потом были запоминающиеся работы в более чем 35 кинокартинах.