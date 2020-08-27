В Калуге прошла педагогическая конференция

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы приняли участие в конференции, где обсуждались вопросы дистанционного обучения

27 августа в Калуге состоялась городская педагогическая конференция "Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности".

В конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы, а также руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели.

В рамках конференции обсуждались вопросы дистанционного обучения, апробации цифровой платформы персонализированного образования и реализации программ формирования личностно-развивающей образовательной среды.

"В этом году мы столкнулись с серьезными вызовами, но работники образовательных учреждений достойно преодолели все трудности, - отметил Александр Иванов. - Власти города уделяют особое внимание развитию системы образования. На протяжении нескольких лет в Калуге действовала разработанная по инициативе депутатского корпуса программа ремонта и реконструкции детских садов, в рамках этой программы было отремонтировано более 20 дошкольных учреждений, в прошлом году совместным решением городской думы и городской управы была принята программа "Старым школам - новую жизнь". В текущем году выполнен ремонт школ № 3, № 9 и № 14, являющихся памятниками архитектуры. На эти цели было выделено порядка 40 миллионов рублей, за счет экономии будет отремонтирован еще ряд школ, в том числе школы № 15 и № 22. Работа по ремонту и реконструкции образовательных учреждений будет продолжена и в дальнейшем".

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов пожелал педагогам и руководителям образовательных учреждений города дальнейших успехов в новом учебном году.