В Калуге прошла педагогическая конференция

Новости

Астрономы обнаружили гигантский радиомост между двумя галактиками 14:55
Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида" 14:53
Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси 14:51
В Сочи синоптики предупредили о смерчах над Черным морем 14:50
Путин назвал задержание граждан РФ в Беларуси акцией спецслужб Украины и США 14:45
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 14:41
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма 14:30
Вышел фильм о съемках "Довода" 14:30
Правительство выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам 14:21
Кабмин увеличит финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот 14:20
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси 14:14
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Челябинска 14:14
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей 14:12
Власти Барселоны лишили Хуана Карлоса I золотой медали 14:12
К выходным в Москве потеплеет до +25 градусов 14:11
Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 650 млн рублей за нарушения 14:09
Премьер-министр Греции пожаловался Дональду Трампу на Турцию 14:06
В Берлине запретили акции протеста против ограничений из-за коронавируса 13:56
Путин: Ситуация в Беларуси выравнивается 13:50
В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи 13:36
Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября 13:29
Софинансирование на реабилитацию инвалидов получат 60 регионов 13:26
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию 13:20
Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов" 13:15
Минпросвещения обнародовало требования к составлению словарей 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 13:48

В Калуге прошла педагогическая конференция

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы приняли участие в конференции, где обсуждались вопросы дистанционного обучения
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

27 августа в Калуге состоялась городская педагогическая конференция "Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности".

В конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы, а также руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели.

В рамках конференции обсуждались вопросы дистанционного обучения, апробации цифровой платформы персонализированного образования и реализации программ формирования личностно-развивающей образовательной среды.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге издали книгу о фронтовиках

"В этом году мы столкнулись с серьезными вызовами, но работники образовательных учреждений достойно преодолели все трудности, - отметил Александр Иванов. - Власти города уделяют особое внимание развитию системы образования. На протяжении нескольких лет в Калуге действовала разработанная по инициативе депутатского корпуса программа ремонта и реконструкции детских садов, в рамках этой программы было отремонтировано более 20 дошкольных учреждений, в прошлом году совместным решением городской думы и городской управы была принята программа "Старым школам - новую жизнь". В текущем году выполнен ремонт школ № 3, № 9 и № 14, являющихся памятниками архитектуры. На эти цели было выделено порядка 40 миллионов рублей, за счет экономии будет отремонтирован еще ряд школ, в том числе школы № 15 и № 22. Работа по ремонту и реконструкции образовательных учреждений будет продолжена и в дальнейшем".

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов пожелал педагогам и руководителям образовательных учреждений города дальнейших успехов в новом учебном году.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида"
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"